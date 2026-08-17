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Presidente de la Liga Nacional: “La competencia siempre es buena” y destaca la llegada de GO TV, HCH y DIEZ

El presidente de la Liga Nacional habló con Diario LA PRENSA sobre el arranque del campeonato, defendió el nuevo formato y valoró las nuevas opciones para transmitir los partidos del fútbol hondureño.

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