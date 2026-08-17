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Menjívar responde tras su error ante Motagua y deja frase polémica

El portero del Olimpia se mostró confiado luego de cometer el error que le costó un gol a su equipo y deja claro: "Me tengo que equivocar también".

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