Real Madrid vence al Villarreal con doblete de Vinícius y sigue firme en LaLiga

Real Madrid recuperó el alma y el fútbol en una noche brillante de Vinícius. El brasileño firmó un doblete y guió a los de Xabi Alonso en una contundente victoria ante el Villarreal.

