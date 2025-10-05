  1. Inicio
Real España remontó y derrotó al Platense en el estadio Morazán

La Máquina vino de atrás para darle vuelta al marcador 2-1 con goles de Yeison Moreno y Wesly Decas. Por el Tiburón marcó Ofir Padilla.

