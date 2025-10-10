  1. Inicio
Panamá saca triunfo de oro de El Salvador en las eliminatorias de Concacaf

Con un gol de José Fajardo, la selección panameña le ganó de visita 0-1 a El Salvador en el estadio Cuscatlán por la tercera jornada de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

