Olimpia vuelve a vencer a Cartaginés y clasifica a semifinales de Copa Centroamericana

Olimpia sentencia al Cartaginés con este 3-1. Dicen que dos cabezazos en el área son gol seguro y así fue: Arboleda la bajó y Benguché marcó. Doblete del 'Toro'.

