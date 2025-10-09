  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Jesús Deras, el aficionado que sigue a la Selección desde Ocotepeque y sueña con ir al Mundial

Jesús Deras viajó desde La Encarnación para apoyar a la H. Pese al empate ante Costa Rica, su fe en la Bicolor sigue intacta.

Últimos Videos