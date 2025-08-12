Caminata iglesias
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Javier López revela por qué fichó por Motagua y lo que hará con el equipo
El entrenador español fue presentado este martes como nuevo entrenador de los Azules tras salida de Diego Vázquez.
Redacción La Prensa
seguir +
12 de agosto de 2025 a las 20:08
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
