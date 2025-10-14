Mente Sana
Elecciones Honduras
Selección de Honduras
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Honduras
San Pedro Sula
Mente sana
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Guatemala vence a El Salvador y los hunde en las Eliminatorias del Mundial 2026
Los chapines aprovecharon y amargaron a El Salvador en casa para seguir con vida rumbo al Mundial 2026.
Redacción La Prensa
seguir +
14 de octubre de 2025 a las 22:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
CD Choloma receta paliza de escándalo en partido jugado bajo protesta
Redacción La Prensa
Deportes
Panamá evita la tragedia en el último suspiro ante Surinam por las eliminatorias de Concacaf
Redacción La Prensa
Deportes
Argentina y Messi recetan escandalosa goleada a Puerto Rico
Redacción La Prensa
Deportes
Surrealista: Jugadores del CD Choloma protestan en pleno partido ante UPNFM
Redacción La Prensa
Deportes
Pablo Lavallén analiza el derbi sampedrano ante Real España
Redacción La Prensa
Deportes
Catar se clasifica al Mundial 2026 tras vencer a Emiratos Árabes Unidos
Redacción La Prensa
Deportes
Inglaterra receta escandalosa goleada y consigue el boleto al Mundial 2026
Redacción La Prensa
Deportes
Portugal y Cristiano Ronaldo dejaron escapar la clasificación al Mundial en el 91
Redacción La Prensa
Deportes
Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador de las eliminatorias
Redacción La Prensa
Deportes
Arriaga responde con firmeza al DT Nicaragua ratifica el compromiso de Honduras
Redacción La Prensa
Deportes
Arriaga responde con firmeza al DT Nicaragua ratifica el compromiso de Honduras
Redacción La Prensa
Deportes
Nájar responde: ratifica su retiro de la Selección y habla declaraciones de 'Fantasma' Figueroa
Redacción La Prensa