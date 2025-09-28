  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Gio Puerto salva a Platense en el Excélsior y evita la derrota ante Juticalpa

Los Escualos igualaron 1-1 ante el Juticalpa en el regreso del fútbol al Estadio Excélsior por la jornada 12 del Apertura 2025.

Últimos Videos