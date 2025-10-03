Elecciones en Honduras
Espinel analiza el cruce ante Alajuelense tras la clasificación de Olimpia
Eduardo Espinel destacó el rendimiento de Olimpia en la victoria sobre Cartaginés, un resultado que selló el boleto del club hondureño a las semifinales de la Copa Centroamericana.
Redacción La Prensa
seguir +
03 de octubre de 2025 a las 14:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
