Espinel analiza el cruce ante Alajuelense tras la clasificación de Olimpia

Eduardo Espinel destacó el rendimiento de Olimpia en la victoria sobre Cartaginés, un resultado que selló el boleto del club hondureño a las semifinales de la Copa Centroamericana.

