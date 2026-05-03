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Escándalo en Panamá: Portero José Calderón comete grave error y acusan de amaño de partidos

El panameño José Calderón, exportero del Platense y Marathón, está en el ojo del huracán tras haber cometido un infantil error en la derrota de su equipo, Sporting San Miguelito ante Alianza FC, hasta el punto de ser acusado por uno de sus compañeros de amañar partidos en la liga de su país.

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