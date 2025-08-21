  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

El Barcelona renueva a Koundé hasta 2030

El Barcelona ha oficializado este jueves la renovación del defensa francés Jules Koundé hasta el 30 de junio de 2030, quien ha dicho que se siente "muy orgulloso" de extender su contrato y que "ha sido muy fácil" llegar a este nuevo acuerdo que le vincula al club durante ochos temporadas.

Últimos Videos