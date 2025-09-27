  1. Inicio
Atlético receta una paliza al Real Madrid en la Liga Española

El Atlético se adueñó del derbi madrileño con una goleada 5-2 sobre el Real Madrid en la jornada 7 de la Liga Española. Julián Álvarez opacó a Mbappé con un doblete.

