Inicio
Multimedia
Videos
Deportes
Antoine Griezmann: "Ha sido un partido espectacular"
Antoine Griezmann, delantero francés del Atlético de Madrid, que este sábado cerró la goleada al Real Madrid (5-2) en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en choque de Laliga, ha dicho que ha sido un partido "espectacular".
Redacción La Prensa
seguir +
27 de septiembre de 2025 a las 14:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
