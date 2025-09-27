  1. Inicio
Antoine Griezmann: "Ha sido un partido espectacular"

Antoine Griezmann, delantero francés del Atlético de Madrid, que este sábado cerró la goleada al Real Madrid (5-2) en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en choque de Laliga, ha dicho que ha sido un partido "espectacular".

