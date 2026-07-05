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A quienes apoyan los aficionados que se hicieron presente al MetLife Stadium para el Brasil vs Noruega

Brasil se juega este domingo una plaza para los cuartos de final del Mundial 2026 frente a una Noruega invicta ante la Canarinha que confía en el olfato goleador de uno de los mejores delanteros del mundo: Erling Haaland.

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