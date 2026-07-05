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Deportes
Cómo llevar el calor extremo de Brasil vs Noruega en el MetLife Stadium
Brasil y Noruega se enfrentan este domingo en un duelo de alto voltaje para buscar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 13:07
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Redacción La Prensa
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