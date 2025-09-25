  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Serna: vandalismo obligó al cierre de estaciones de medición

Las estaciones utilizadas para monitorear y medir el caudal de los ríos Chamelecón y Ulúa, en Santa Bárbara, fueron objeto de vandalismo, por lo que se procedió a cambiar los candados en varias de ellas, informó en un comunicado la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).

Últimos Videos