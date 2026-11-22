*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Zonas sin luz el domingo 22 noviembre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Rudman señala claves del triunfo ante Real España: "Fuimos justos ganadores"
El entrenador valoró el trabajo de sus jugadores tras el triunfo de Marathón sobre Real España y deja mensaje sobre el título de Boca.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 22 de noviembre de 2026 a las 13:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Deportes
JIM señala razón de la caída del Real España y deja su mensaje al Marathón
Redacción La Prensa
Espectáculos
Luisa Pineda lleva la lluvia de peces de Yoro a Miss Universo
Redacción La Prensa
Sucesos
Enfrentamiento en Yoro deja 3 presuntos miembros del Cártel del Diablo sin vida
Redacción La Prensa
Deportes
Barcelona le remonta al Villarreal y se afianza como líder
Redacción La Prensa
Deportes
Messi explota y protagoniza polémica agresión en goleada al Inter Miami
Redacción La Prensa
Deportes
Marathón triunfa en el Clásico ante Real España y pone un pie en semifinales
Redacción La Prensa
Deportes
¡Estrella Roja no cree en nadie! Se baja a la UPNFM y acaricia la liguilla
Redacción La Prensa
Videos
Video muestra el momento exacto en que sicario dispara contra estilista
Redacción La Prensa
Deportes
Génesis le remontó al Independiente y mantiene viva la ilusión de liguilla
Redacción La Prensa
Deportes
Honduras cayó ante Serbia en su debut en el Mundial Sub-17
Redacción La Prensa
Mundo
Graban extraños gritos durante oración de exorcismo en plena misa en Italia
Redacción La Prensa
Sucesos
Localizan cueva e indicios de actividad reciente durante operativos en zonas montañosas de Yorito, Yoro
Redacción La Prensa