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Raptan a joven y lo hallan sin vida horas después en Comayagüela

Con marcas de tortura y múltiples impactos de bala fue encontrado sin vida Johnny Francisco Ulloa Sánchez, de 17 años, en una calle de la colonia Venezuela

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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