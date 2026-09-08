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Asesinado frente a su hija: Policía revela nueva versión del crimen

José David Sánchez fue ultimado a balazos frente a su hija de dos años en la colonia Armando Gale 2. Inicialmente, las autoridades manejaban el robo de su vehículo como posible móvil del crimen

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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