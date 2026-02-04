Frente frío
Caso Sedesol
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Elecciones Honduras 2025
Videos
Mundo
The New York Times
Mente sana
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
¿Puede la inmunidad salvar a Isis Cuéllar de acusaciones?
LA PRENSA Verifica explica que la diputada Isis Cuéllar no está protegida por inmunidad ante cargos de fraude, según expertos y normativa constitucional vigente
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 17:02
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
Endrick se luce: nuevo golazo y el Lyon avanza en la Copa de Francia
Redacción La Prensa
Honduras
Presidente de Honduras se pronuncia por fallecimiento de policías en accidente
Redacción La Prensa
Sucesos
Policías pierden la vida tras choque entre patrulla y bus en Gracias, Lempira
Redacción La Prensa
Sucesos
Accidente en Lempira cobra la vida de cuatro policías
Redacción La Prensa
Deportes
José Raúl Zúñiga señala lo que esperaban de Olimpia y ya palpita la vuelta
Redacción La Prensa
Honduras
Dictan arresto domiciliario a José Carlos Cardona por caso Sedesol
Redacción La Prensa
Honduras
Allanamientos del MP en San Pedro Sula golpean estructura criminal
Redacción La Prensa
Honduras
Mel Zelaya niega vínculos con actos de corrupción en Sedesol
Redacción La Prensa
Deportes
Espinel contesta tras derrota ante América, ¿remontará Olimpia?
Redacción La Prensa
Deportes
Jonathan dos Santos elogia al Olimpia y es contundente para la vuelta
Redacción La Prensa
Deportes
Benguché resalta el esfuerzo de Olimpia pese al revés ante el América
Redacción La Prensa
Deportes
Romell Quioto convirtió su segundo gol con el Al-Faisaly
Redacción La Prensa