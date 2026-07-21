  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Operativos de Tránsito dejan 400 licencias decomisadas en el valle de Sula

La DNVT decomisó licencias de conducir durante operativos realizados el fin de semana en el valle de Sula. De ellas, 61 correspondían a conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol

Últimos Videos