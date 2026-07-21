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Casas de adobe: el riesgo silencioso en Honduras

Por cada 10 viviendas en Honduras, 3 son de tierra y paja, materiales que no cumplen con las medidas para que resistan a enjambres sísmicos. En Las Lajas, Comayagua, muchas de las viviendas dañadas en 2023 son de adobe

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