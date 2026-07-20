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INP compra escáneres por L84.9 millones para reforzar seguridad penitenciaria
Redacción La Prensa
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Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 22:07
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Redacción La Prensa
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