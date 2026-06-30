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Noruega de Halaand avanzan a los octavos de final, conoce quién será su rival

La selección de Noruega, liderada por el delantero Erling Haaland, logró una emocionante victoria 2-1 sobre Costa de Marfil en los octavos de final

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