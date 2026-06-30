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Pacientes esperan hasta tres años por una cirugía en Honduras

Cuatro, cinco, seis meses. Hasta un año o casi tres de espera para una cirugía. La estrategia de reducción de la mora quirúrgica, mediante la cual se derivan pacientes del sector público a clínicas privadas, ha develado las grietas del sistema sanitario de Honduras.

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