Netflix celebra sus 15 años en América Latina como uno de los mercados más sofisticados

l vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina, Francisco Ramos, destacó este lunes al celebrar sus 15 años en la región, que es “el primer lugar de expansión internacional” y uno de sus mercados más “sofisticados” del mundo, con producciones de gran impacto como la adaptación televisiva de ‘Cien años de soledad’, la exitosa película mexicana ‘Roma’ o la serie argentina ‘El eternauta’.