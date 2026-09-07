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Netflix celebra sus 15 años en América Latina como uno de los mercados más sofisticados
l vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina, Francisco Ramos, destacó este lunes al celebrar sus 15 años en la región, que es “el primer lugar de expansión internacional” y uno de sus mercados más “sofisticados” del mundo, con producciones de gran impacto como la adaptación televisiva de ‘Cien años de soledad’, la exitosa película mexicana ‘Roma’ o la serie argentina ‘El eternauta’.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 15:09
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