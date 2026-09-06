Miles de chilenos marchan al cementerio 53 años después del golpe para recordar a víctimas

Miles de chilenos acudieron este domingo a una marcha al Cementerio General de Santiago, que reunió a agrupaciones de Derechos Humanos, figuras políticas de la izquierda y familiares en recuerdo de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y en conmemoración de los 53 años del golpe de Estado, cuyo aniversario es el próximo viernes 11 de septiembre.