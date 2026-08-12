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México inicia envío de 58,5 toneladas de ayuda a Colombia tras terremoto

México inició este miércoles el envío de 58,5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, tras recibir una solicitud del Gobierno de aquel país para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del lunes, informó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

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