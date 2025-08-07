  1. Inicio
Llanto y desesperación por los 18 desaparecidos del Lucky Lady

Miedo, preocupación e impotencia son los sentimientos que se mezclan entre los seres queridos y las autoridades municipales de Balfate, Colón, al no saber qué pasó con los tripulantes del barco Lucky Lady, que ya llevan 18 días desaparecidos.

