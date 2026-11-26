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Zonas sin luz este viernes 27 de noviembre; consulte la lista
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La Atic allana la administración del instituto técnico Honduras por supuesto malversación de fondos
Las autoridades buscan recabar indicios y documentación sobre el caso, el cual se encuentra en una fase preliminar sin que se hayan determinado montos de perjuicio económico o responsabilidades individuales.
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Publicado: 26 de noviembre de 2026 a las 20:11
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