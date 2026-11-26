*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Zonas sin luz este jueves 26 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Aclaran que pobladores de Sulaco buscaron a Cálix y no eran del Cartel del Diablo
Las personas que se acercaron al diputado fueron identificadas como habitantes de ese municipio.
Redacción La Prensa
seguir +
Publicado: 26 de noviembre de 2026 a las 12:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Sucesos
Le arrebatan la vida a hondureño en El Salvador
Redacción La Prensa
Sucesos
El Diablo: así escapa de más de 1,000 militares en Yoro
Redacción La Prensa
Sucesos
El Diablo ofrece un trato a la Policía
Redacción La Prensa
Deportes
'Mango' Sánchez habla de salida de Olimpia
Redacción La Prensa
Videos
Gabriela Castellanos presiona al Congreso por reformas electorales
Redacción La Prensa
Sucesos
¿Qué sigue en el caso de Sandra Díaz tras la detención del médico?
Redacción La Prensa
Mundo
Caso de hondureño en Nueva York genera polémica por sus 38 detenciones
Redacción La Prensa
Videos
Feminicidios en Honduras: organizaciones exigen respuestas al Estado
Redacción La Prensa
Videos
Congreso pide licencias de conducir en todo Honduras
Redacción La Prensa
Videos
Piden cuentas sobre dinero de la Tasa de Seguridad
Redacción La Prensa
Deportes
Otero revela dónde jugaría Marathón si avanza a semis: "Es primera opción"
Redacción La Prensa
Mundo
El volcán Kilauea impresiona con chorros de lava de hasta 200 metros de altura
Redacción La Prensa