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Zonas sin luz este jueves 26 de noviembre; consulte la lista
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Congreso pide licencias de conducir en todo Honduras
El Congreso Nacional aprobó una moción exhortativa para que la Secretaría de Seguridad continúe emitiendo las licencias de conducir en todo el país, además de evitar actos de corrupción por parte de una red de agentes de la DNVT que realiza cobros ilegales por entregar el documento.
Redacción La Prensa
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Publicado: 25 de noviembre de 2026 a las 19:11
-
Redacción La Prensa
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