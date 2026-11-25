*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Zonas sin luz este jueves 26 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Manchester United y Sporting protagonizan un partido de locura
El Manchester United y el Sporting protagonizaron un auténtico partido de locura, en un duelo cargado de emociones, intensidad y momentos que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos
Redacción La Prensa
seguir +
Publicado: 25 de noviembre de 2026 a las 16:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Deportes
PSG no pudo con la Roma y se aleja del liderato en la Champions League
Redacción La Prensa
Deportes
Barcelona no tuvo problemas y le pasa por encima al Sabah por la Champions
Redacción La Prensa
Deportes
Bellingham deja al mundo con la boca abierta: ¡golazo de otro planeta en la Champions!
Redacción La Prensa
Deportes
Cristiano Ronaldo marca su gol 987 en la Champions de Asia
Redacción La Prensa
Deportes
Padre de Christopher Batiz explota: “Habría preferido otra selección”
Redacción La Prensa
Deportes
Yankel Rosenthal dice lo que piensa sobre quitar su nombre al estadio del Marathón
Redacción La Prensa
Deportes
Honduras toma aire: triunfo ante Kuwait para cerrar un irregular 2026
Redacción La Prensa
Deportes
Portugal consigue primer triunfo tras retiro de Cristiano
Redacción La Prensa
Deportes
Noruega hace una remontada heroica con Halaand y se mete a los cuartos de Final
Redacción La Prensa
Deportes
Argentina humilla a Costa Rica con paliza de escándalo
Redacción La Prensa
Deportes
Estados Unidos doblega a Haití y despide a Pochettino con triunfo
Redacción La Prensa
Deportes
Arda Güler renueva con el Real Madrid: destapan su nuevo salario
Redacción La Prensa