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Inversión en SPS y Valle de Sula ministro SI, Aníbal Ehrler
El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, se refirió a la inversión que el Gobierno de Asfura proyecta ejecutar en San Pedro Sula y el Valle de Sula.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 08:06
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Redacción La Prensa
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