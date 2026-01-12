  1. Inicio
Gobierno licitó L500 millones para obras en el Valle de Sula que nunca se ejecutaron

Son parte del “Programa para aumentar la resiliencia ante las inundaciones en el Valle de Sula” financiado con un préstamo de 20 millones de dólares del BID. Obras debían iniciar en enero de 2025

