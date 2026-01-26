toma de posesión
Congreso Nacional
Empresarios y líderes del Valle de Sula piden mayor inversión al nuevo gobierno
El tiempo de Xiomara Castro se acabó, y aunque su gestión dejó varias obras en la región más productiva de Honduras como inversiones en materia de energía, Nasry Asfura afronta importantes retos en infraestructura vial para que el desarrollo y la prosperidad no se detenga
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 16:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
