Empresarios y líderes del Valle de Sula piden mayor inversión al nuevo gobierno

El tiempo de Xiomara Castro se acabó, y aunque su gestión dejó varias obras en la región más productiva de Honduras como inversiones en materia de energía, Nasry Asfura afronta importantes retos en infraestructura vial para que el desarrollo y la prosperidad no se detenga

