Deportes
Olimpia debuta con triunfo en el Torneo Clausura 2026
Con un gol de Edwin Rodríguez, el bicampeón de Honduras venció 1-0 al Génesis PN en el cierre de la primera jornada del Torneo Clausura 2026, en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 21:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
Barcelona derrotó al Real Oviedo y se mantiene en la cima de LaLiga
Redacción La Prensa
Deportes
UPNFM amarga a Marathón y le saca empate in extremis en su debut
Redacción La Prensa
Deportes
Platense y Victoria igualan en su debut y se reparten los puntos
Redacción La Prensa
Deportes
Keyrol Figueroa continúa brillando con el Liverpool Sub-21 en la Premier League 2
Redacción La Prensa
Deportes
Endrick se luce con triplete en paliza del Lyon en la Ligue 1 de Francia
Redacción La Prensa
Deportes
Barcelona derrotó al Real Oviedo y se mantiene en la cima de LaLiga
Redacción La Prensa
Deportes
Manchester United amarga al Arsenal y lo vence en Premier League
Redacción La Prensa
Deportes
Jeaustin Campos estalla Si vienen a insultar, mejor no vengan
Redacción La Prensa
Deportes
Real España triunfa ante Olancho FC en su estreno en el Clausura 2026
Redacción La Prensa
Deportes
El golazo de volea de Darixon Vuelto en el Real España vs Olancho
Redacción La Prensa
Deportes
Inter Miami de Messi es humillado en inicio de pretemporada
Redacción La Prensa
Deportes
Juticalpa FC, vence con autogol, al Choloma en su debut en el Clausura 2026
Redacción La Prensa