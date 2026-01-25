  1. Inicio
Olimpia debuta con triunfo en el Torneo Clausura 2026

Con un gol de Edwin Rodríguez, el bicampeón de Honduras venció 1-0 al Génesis PN en el cierre de la primera jornada del Torneo Clausura 2026, en el estadio Nacional Chelato Uclés.

