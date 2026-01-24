  1. Inicio
El golazo de volea de Darixon Vuelto en el Real España vs Olancho

Darixon Vuelto protagonizó un golazo de volea en el Real España ante el Olancho FC en la jornada 1 del Torneo Clausura 2026.

