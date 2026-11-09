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De predicar la palabra a ser capturado: así cayó “El Pelón” en Comayagüela

Cercanos al acusado aseguraron en redes sociales que actualmente “se dedica a predicar la palabra de Dios”. Fue identificado con el alias de “El Pelón”, según la Daet

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