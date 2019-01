Muchos padres se equivocan sobre la forma de prevenir los resfriados de sus hijos

Estados Unidos

Ningún padre quiere que su hijo contraiga un resfriado, pero algunos toman medidas de prevención que tienen poca base científica, muestra una nueva encuesta.



Por ejemplo, un 51% de los padres dijeron que dan a sus hijos una vitamina o un complemento de venta libre para prevenir los resfriados, aunque no hay evidencias de que funcionen.



Un 71% de los padres dijeron que utilizan consejos "tradicionales", como no permitir que sus hijos salgan con el pelo húmedo, o animarlos a pasar más tiempo bajo techo.



La más reciente Encuesta nacional sobre la salud de los niños, del Hospital Pediátrico C.S. Mott y la Universidad de Michigan, sí encontró que un 99% de los padres utilizan métodos higiénicos comprobados para proteger a sus hijos de los resfriados.



Éstos incluyen animarlos a lavarse las manos con frecuencia, enseñar a los niños a no ponerse las manos cerca de la boca o de la nariz, y desanimarlos de compartir utensilios o bebidas con los demás.



Otros métodos efectivos de prevención usados por los padres incluyen mantener a los niños lejos de las personas enfermas (un 87%), pedir a los familiares que tienen resfriados que no abracen ni besen a sus hijos (un 64%), y cancelar una salida para jugar o actividad si los demás niños que asistirán están enfermos (un 60%).



Alrededor de un 31% de los padres evitan que sus hijos vayan a los parques durante la temporada de resfriados, según la encuesta.



También encontró que un 84% de los padres higienizan el entorno y los artículos de sus hijos, por ejemplo lavando con frecuencia las superficies del hogar y los juguetes.



"La noticia positiva es que la mayoría de los padres sí siguen las recomendaciones basadas en las evidencias para evitar contagiarse o propagar el resfriado común y otras enfermedades", señaló el doctor Gary Freed, codirector de la encuesta y pediatra.



"Pero muchos padres también utilizan complementos y vitaminas que no se ha probado que sean efectivos para prevenir los resfriados, y que no están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos", comentó Freed en un comunicado de prensa de la Universidad de Michigan.



"Esos productos quizá se mercadeen mucho y se usen comúnmente, pero no se ha mostrado de forma independiente que ninguno tenga ningún efecto definitivo en la prevención del resfriado", anotó.



Los niños en edad escolar sufren un promedio de tres a seis resfriados al año.



"Cuando los niños están enfermos con un resfriado, afecta a toda la familia", añadió Freed. "Los resfriados pueden conducir a una falta de sueño, a estar incómodo y a faltar a la escuela y a otras obligaciones. Todos los padres desean mantener a sus familias lo más sanas posible".



