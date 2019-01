El secreto de la magia medicinal de la sopa de pollo

Estados Unidos

Muchas personas confían en la sopa de pollo con fideos para aliviar un resfriado, pero pocas saben exactamente por qué el caldo caliente las alivia.



Pero una dietista puede explicar su magia.



"Los estudios han mostrado que un sabroso bol de sopa de pollo con fideos podría ayudar a eliminar la congestión nasal y a aliviar los síntomas del resfriado", señaló Sandy Allonen, dietista clínica del Centro Médico Beth Israel Deaconess, en Boston. "El secreto está en los ingredientes".



Cuando se tiene un resfriado, también es importante mantenerse hidratado, añadió.



"Un caldo claro está caliente y es reconfortante, lo que lo convierte en una magnífica fuente de hidratación cuando se está enfermo, sobre todo si se tiene dolor de garganta", comentó Allonen en un comunicado de prensa del hospital.



"Quizá piense que la sal y los otros condimentos añadidos no son buenos, pero en moderación, esas especias pueden ayudar a combatir la sensación de entumecimiento de las papilas gustativas", anotó. "En el resfriado es común perder el sentido del gusto, pero igual que cualquier otro potenciador del sabor, la sal es magnífica para lograr que uno coma más".



El pollo de la sopa ofrece varios beneficios. Es rico en proteína, lo que ayuda al sistema inmunitario, y también es una buena fuente de vitaminas y minerales, como las vitaminas B, que potencian la inmunidad y ayudan a la digestión.



"El pollo también es rico en triptófano, que ayuda al cuerpo a producir serotonina, lo que puede mejorar el estado de ánimo y darle la sensación de ’consuelo’ que ayuda a hacer que la sopa de pollo con fideos sea una verdadera comida reconfortante", aseguró Allonen.



Los fideos pueden ofrecer carbohidratos que le ayudan a sentirse lleno y satisfecho. "Los carbohidratos son la fuente preferida de energía del cuerpo, así que consumir una buena dosis en la sopa puede ayudarlo a sentirse menos aletargado", dijo Allonen.



Las verduras como las zanahorias, el apio y la cebolla tienen vitaminas C y K, y otros antioxidantes y minerales. "Eso no solo ayuda a desarrollar un sistema inmunitario sano para combatir a los virus, sino que también ayuda al cuerpo a recuperarse de la enfermedad con mayor rapidez", aseguró Allonen.



Incluso el vapor de la sopa de pollo es beneficioso.



"El vapor puede abrir las vías respiratorias, facilitando la respiración. También tiene un efecto antiinflamatorio leve que puede ayudar a relajar sus músculos y aliviar la incomodidad de los síntomas del resfriado", dijo Allonen.



