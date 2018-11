Levantar pesas tan solo de vez en cuando puede ayudar a su corazón

Estados Unidos

Levantar pesas durante una hora o menos por semana podría reducir de forma significativa el riesgo de ataque cardiaco o accidente cerebrovascular (ACV), sugiere una investigación reciente.



Los científicos evaluaron a casi 12,600 adultos a lo largo de más de una década, y encontraron que unas cantidades semanales bajas de ejercicio de resistencia se vinculaban con una reducción de entre un 40 y un 70% en los eventos cardiovasculares.



Pero levantar pesas con más frecuencia no redujo más esos riesgos.



"El entrenamiento en fuerza no es solo para verse bien sin camisa en la playa", dijo el doctor Alon Gitig, cardiólogo del Grupo Médico Mount Sinai Riverside en Yonkers, Nueva York.



"Tiene unos beneficios definidos para la salud… y parece tener un impacto directo en la salud cardiovascular", añadió Gitig, que no participó en el estudio.



El levantamiento de pesas utiliza la resistencia muscular para fortalecer y aumentar la musculatura. Otros tipos de ejercicio de resistencia incluyen a las flexiones, las sentadillas y las zancadas.



Duck-chul Lee, autor del estudio, dijo que "tradicionalmente, el levantamiento de pesas era para los deportistas, y creo que por eso hay menos evidencias sobre sus beneficios para la salud, específicamente para el corazón". Lee es profesor asociado de quinesiología en la Universidad Estatal de Iowa.



"Las personas saben que correr o que el ejercicio cardiovascular es bueno para el sistema cardiovascular, pero levantar pesas tiene beneficios para el corazón que no se habían estudiado bien [antes]", añadió Lee.



En una investigación publicada por separado, Lee y sus colaboradores encontraron que menos de una hora de levantamiento de pesas por semana también reducía el riesgo de colesterol alto y de síndrome metabólico, un conjunto de afecciones que se vinculan con la diabetes. Esos informes se publicaron en la revista Mayo Clinic Proceedings.



En la investigación sobre el corazón y el ACV, los investigadores estudiaron a casi 12,600 participantes (que tenían una edad promedio de 47 años) que se habían sometido a al menos dos exámenes clínicos entre 1987 y 2006. Los mismos participantes reportaron sus niveles de ejercicio de resistencia, y se realizaron seguimientos más o menos 5 y 10 años más tarde.



Los resultados indicaron que los beneficios del ejercicio de resistencia respecto al riesgo cardiaco y de ACV eran independientes del ejercicio aeróbico, como caminar o correr, señaló Lee.



En comparación con los participantes que no hacían ejercicio de resistencia, los que lo hacían entre una y tres veces por semana y hasta 59 minutos en total cada semana experimentaron una reducción de hasta un 70 por ciento en el riesgo.



Pero el estudio no probó que levantar pesas prevenga el ataque cardiaco o el ACV, solo que existe una asociación.



"Encontramos beneficios del ejercicio de resistencia sin [cambios] en el índice de masa corporal", añadió Lee. "Eso significa que aunque no se pierda peso, se siguen obteniendo beneficios para el corazón. Las personas creen que los beneficios del ejercicio provienen de la pérdida de peso, pero eso no es verdad".



Gitig, sin embargo, expresó precaución respecto a los hallazgos. Dijo que los beneficios cardiovasculares "parecen ser mucho más altos de lo que se esperaría con el entrenamiento en fuerza".



Además, Gitig anotó que la mayoría de los participantes eran hombres y blancos, que asistían de forma voluntaria a la clínica donde se realizó el estudio. "La pregunta es si unas variables de confusión hicieron que estas personas estuvieran más sanas desde el principio", planteó.



Aun así, Gitig dijo que no le sorprendió tanto enterarse sobre los beneficios cardiovasculares vinculados con levantar pesas como lo habría sorprendido hace 5 o 10 años.



Él y Lee concurrieron en que adoptar una rutina de levantamiento de pesas de forma gradual debería ser seguro para cualquiera que esté sano en general y que no tenga síntomas de enfermedad cardiovascular o renal. Si los tiene, consulte primero al médico, aconsejaron.



"Yo informaría a mis pacientes de que [la investigación] es muy reveladora y que sugiere que el ejercicio de fuerza definitivamente es una cosa buena en general y que podría tener unos beneficios más potentes de lo que se pensaba", dijo Gitig, que también es profesor asistente de medicina en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.



¿Y qué pasa si usted no tiene acceso a pesas libres o a máquinas para entrenar con pesas? Cavar en el patio y cargar las bolsas pesadas de la compra también provee los beneficios del entrenamiento en fuerza, anotó Lee.



El estudio aparece en una edición reciente en línea de la revista Medicine & Science in Sports & Exercise.



