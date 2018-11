Mejore su salud mejorando su dieta

Estados Unidos

Una creciente cantidad de investigaciones descubren cuáles son los mejores alimentos para la salud, y las personas se están dando cuenta de lo importante que es enfocarse en la calidad de la comida para prevenir el aumento de peso y vivir más tiempo.



Hay muchas estrategias a tomar en cuenta. Por ejemplo, los hallazgos muestran que una dieta rica en fibra, sobre todo proveniente de las frutas y las verduras, puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Seguir una dieta estilo DASH (que es rica en granos integrales y no contiene mucha carne roja) mejora la salud al reducir la presión arterial y el colesterol. Y la dieta de estilo mediterráneo, que usa el aceite de oliva como la grasa principal e incentiva el consumo de alimentos sobre todo vegetales, es una magnífica opción para la longevidad.



Se pueden combinar los principios de cada una de esas dietas para aumentar la calidad general de la dieta y ayudarlo a cumplir sus objetivos de salud. De hecho, un estudio de la Universidad de Harvard encontró que simplemente consumir más granos integrales, frutas y verduras, y menos bebidas endulzadas y grasa saturada puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en alrededor de un 20 por ciento.



Las personas también deben saber qué no es saludable y se debe evitar. Otro estudio de la Harvard identificó a los principales culpables: las papitas fritas, la carne roja procesada y sin procesar, además de las bebidas endulzadas con azúcar. Los almidones, los granos refinados, las grasas y los azúcares conducen al aumento de peso, mientras que incrementar los alimentos de alta calidad en realidad puede ayudarle a comer menos calorías en total, porque son más sustanciosos.



Un hallazgo interesante es que las dietas más saludables son conformadas por una variedad más bien pequeña de alimentos que son buenos para uno. Y el concepto de comer cualquier cosa que desee si lo hace de forma moderada no es el método sensato que se pensaba.



La mejora de la calidad de la dieta comienza en el supermercado. Concéntrese en el perímetro donde puede encontrar los productos agrícolas, los lácteos bajos en grasa, el pescado y el marisco y las aves, en lugar de los pasillos llenos de comidas empaquetadas y procesadas.



