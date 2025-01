Villanueva, Cortés da la bienvenida al campus número 13 de UTH

Roger E. Valladares , vicepresidente de UTH durante su discurso expresó, “Hoy celebramos no solo la apertura de un nuevo campus, sino una nueva oportunidad para que los habitantes de Villanueva y sus alrededores alcancen sus sueños académicos y profesionales”.

Con más de tres décadas de trayectoria, UTH se ha consolidado como una institución líder en educación superior, reconocida por su excelencia académica, programas innovadores e internacionales y su enfoque en la formación de profesionales con valores y plataformas tecnológicas. Ahora, los habitantes de Villanueva y sus alrededores tienen la oportunidad de ser parte de esta gran familia educativa.

Si aún no te has inscrito, esta es la última semana de matrícula.

No pierdas la oportunidad de formar parte de la universidad que transforma vidas.

Para más información, comunícate al 9959-9241 0 visita el campus ubicado en tercera calle, entre la primera y segunda avenida, a dos cuadras abajo del Supermercado TOTO, Villanueva, Cortés.