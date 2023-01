Cinco consejos importantes antes de solicitar un préstamo financiero

En este momento probablemente estás ocupando dinero para comprar un automóvil, hacer reformas en tu casa, pagar los estudios o un viaje.

Si estás considerando buscar financiamiento mediante una institución financiera, es importante que antes de tomar una decisión, consideres diferentes variables.

Por ejemplo, no pedir más dinero del que se necesita y no retrasarse en los pagos son dos factores clave que debes tomar en cuenta cuando solicites un préstamo.

A continuación, te compartimos algunos consejos que debes tener presente si necesitas dinero y estás buscando una institución para gestionarlo:

1 – ¿Cuál es tu situación financiera? Esa es una de las primeras preguntas que debes hacerte, ya que debes saber si realmente necesitas el dinero y para qué lo ocupas. Al conocer tu situación financiera puedes determinar con más exactitud cuánto dinero gastas cada mes y dónde lo gastas. Para calcular la cuota que puedes asumir debes conocer el total de tus gastos obligatorios, como ser: hipoteca, colegios, supermercado, etc. También debes evaluar tus gastos en ocio y si puedes reducirlos. Deja un margen para los imprevistos.

2 – Analiza cuánto dinero necesitas. Antes de pedir un préstamo analiza la cantidad de dinero que necesitas y cuándo podrás devolverlo. Considera que con un periodo de devolución a largo plazo la cuota será más baja, pero pagarás más de intereses. Por el contrario, si estableces un periodo de amortización muy ajustado y surgen imprevistos, entonces tendrás problemas para cumplir con tus pagos. La orientación de un asesor financiero es importante para establecer la devolución del préstamo acorde con tus ingresos y gastos.

3 – Ahorra para futuras emergencias económicas. Analiza tu situación económica fríamente, establece qué gastos económicos te permites y cuáles podrías suprimir. Con este ejercicio, seguramente en un día podrás ahorrar una cantidad importante de dinero.

4 – Cumple con tus pagos. Los clientes deben planificar y administrar bien su dinero para poder liquidar a tiempo el préstamo con la entidad financiera. Si no cumples con tus obligaciones para devolver el préstamo en la fecha, tu historial financiero se verá afectado, además deberás pagar comisiones por mora bastante elevadas. Debes tener en cuenta tus ingresos y asegurarte de que podrás asumir periódicamente la cuota. Intenta devolver el dinero en el menor tiempo. Si pagas cuotas de un importe mayor, en un plazo de tiempo menor, amortizarás el préstamo antes y te resultará más económico.

5 – No solicites un préstamo para compras impulsivas. Antes de comprar un producto piensa si realmente es necesario. No es lo mismo que quieras un préstamo para saldar deudas anteriores, que para comprarte un automóvil. Por ello, la mayoría de entidades ofrecen préstamos específicos para la financiación de un fin en concreto. Estos productos cuentan con unas condiciones y ventajas específicas. Sin embargo, para que el banco te conceda esos beneficios deberás acreditar con los documentos correspondientes que el fin del préstamo es el que has indicado.

Obtén dinero por tu vehículo

PrestaYá es una empresa especializada en el otorgamiento de préstamos por arrendamiento de vehículos, la cual ofrece un servicio ágil, con personal competente orientado al servicio al cliente.

La institución te ofrece dinero en una hora por tu vehículo año 2007 en adelante, hasta 60% de vehículos con una antigüedad máxima de 15 en adelante (2007), siendo la mejor opción en el mercado, con la tasa de interés más baja, seguro de vida y accidentes personales, sin necesidad de aval y plazo hasta de 60 meses.

Para solicitar el préstamo debes cumplir con los siguientes requisitos:

- Vehículo 2007 en adelante

- Documentación original

- Registro en la IP a su nombre

- Copia de Cédula, RTN, licencia de conducir

- Recibo de servicios públicos (agua, luz, teléfonos o celular)

- Boleta de revision vigente

Para más información visita la agencia o envíales un correo electrónico a atencion.clientes@prestaya.hn. También puedes visitarles en la siguiente dirección: 11 calle, 11-12 avenida, contiguo a casino Ceasar Palace, a los teléfonos: 2540-4038 / 9431-3788. Para cotizaciones ingresa a este enlace.