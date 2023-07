Videojuegos más esperados en Julio 2023

Ya sea que le guste la acción, el multijugador, la narrativa o derrotar enemigos al estilo clásico de los juegos de pelea, aquí presentamos las principales novedades de julio de 2023 en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y S, y Switch.

En el mes de julio de 2023 , puede que no haya tantos juegos como en los meses anteriores, pero aún hay muchas opciones que deberían emocionarlo.

Plataforma(s): PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X & S Fecha de Lanzamiento: 14 de julio de 2023

Esta edición incluye Lisa: The Painful y la aventura independiente Lisa: The Joyful , y presenta nuevas misiones, jefes y secretos en ambos juegos, todo ello como una actualización gratuita para los propietarios de Lisa .

Plataforma(s): PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X & S, Switch Fecha de Lanzamiento: 18 de julio de 2023

Plataforma(s): PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X & S, Switch Fecha de Lanzamiento: 20 de julio de 2023

Pikmin 4 tiene como objetivo mejorar y perfeccionar la fórmula en la que la serie se ha basado durante años. Los jugadores podrán crear su propio avatar y embarcarse en expediciones en un misterioso planeta que definitivamente no es la Tierra (por supuesto que no).

Ratchet and Clank Rift Apart

Cada mundo presenta sus propios peligros y tesoros por descubrir, y los jugadores mejorarán sus habilidades y herramientas a medida que se enfrenten a misiones cada vez más desafiantes. Si bien el concepto de saquear, destruir y repetir puede no ser revolucionario, la historia ha demostrado que es una fórmula extremadamente atractiva para los jugadores.

Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons

Este juego ofrece unos gráficos impresionantes y una emocionante experiencia de plataformas de acción y disparos en tercera persona. Los jugadores pueden esperar los mismos elementos de juego que hicieron del juego original un éxito, pero con la adición de un nuevo personaje jugable, Rivet , una heroína femenina. Con características específicas para PC y mejoras técnicas, Rift Apart se convierte en un juego imprescindible para los fanáticos de la serie.

Ratchet and Clank: Rift Apart , que inicialmente se lanzó para PlayStation , finalmente llega a PC .

The Expanse: A Telltale Series

Todo esto hace que Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons se posicione como uno de los mejores juegos de lucha callejera del año.

En Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons , hasta dos jugadores pueden unirse para luchar contra las pandillas en una Nueva York postapocalíptica.

Plataforma(s): PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X & S, Switch Fecha de Lanzamiento: 27 de julio de 2023

Plataforma(s): PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X & S

Fecha de Lanzamiento: 27 de julio de 2023

Durante mucho tiempo, muchos jugadores han estado esperando ver qué tiene preparado este Telltale renovado, y finalmente lo descubrirá este mes de julio con el lanzamiento de The Expanse: A Telltale Series, basado en la popular serie de televisión del mismo nombre.

Co-desarrollado por Deck Nine, un estudio que también se ha destacado en el género narrativo con su trabajo en Life Is Strange, The Expanse se sitúa como una precuela de la serie de televisión.

En el juego, siguen los pasos de Camina Drummer (interpretada por Cara Gee en la serie de televisión) mientras explora los confines del Cinturón a bordo de la nave Artemis.

Como es característico de los juegos de este estilo, las cosas no saldrán como se esperaba y se enfrentará a decisiones difíciles a lo largo de la historia.

Disney Illusion Island