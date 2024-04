“En ningún momento levanté mi arma”: mujer que discutió con limpiador de vidrios

No amenazó al limpiador de vidrios

En el video, grabado por un conductor que estaba en el semáforo, se ve a Marysol Mejía con el arma en la mano y discutiendo con el joven que pide dinero a cambio de limpiar el vidrio de los vehículos.

Después que el video se hiciera viral en las redes sociales, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, confirmó que la mujer ya estaba siendo buscada por agentes de la Policía.

Ante esto, Marysol Mejía expresó que se iba a presentar voluntariamente, ya que en ningún momento amenazó al limpiador de vidrios con el arma. “Yo me voy a presentar porque no soy delincuente. Obviamente ya me sacaron nombre, cara y vehículo. Ahora mi vida está en peligro con eso”.

Muchas veces los conductores no quieren que les limpien los vidrios de los vehículos por temor a ser asaltados. En muchas ocasiones las personas que limpian los vidrios de los automóviles a cambio de dinero se enojan y quedan viendo para adentro del carro con miradas intimidantes.