VIDEO: “Me ven indio, feo y creen que no puedo ser triunfador”: dueño de Anafres Grill

“Vienen los de la Enee (y) porque el muchacho no los quiso atender, tiran el contador y comienzan a hacer un reporte. Nosotros estamos apagando los freezer, los aires para ahorrar energía, luego me pusieron una gran multa de 300 mil lempiras y luego me publican en las redes sociales y me ponen como que soy un delincuente. Tengo 17 años de luchar con mi esposa”, contó.

Asegura que siempre ha optado por el anonimato. “La gente no me conoce porque yo no le ando diciendo quién soy por miedo, por miedo a trabajar porque en este país trabajar es un riesgo para uno. Todo mundo quiere que uno robe, todo mundo me ve indio, feo y creen que no puedo ser triunfador”, dijo.